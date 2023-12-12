Політика

14:05 12.12.2023

Австрія не згодна розпочати переговори про вступ України до ЄС за нинішніх умов

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Австрія не згодна розпочати переговори про вступ України до ЄС за нинішніх умов

Федеральний канцлер Карл Нехаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу до Європейського Союзу України та Молдови, повідомляє пресслужба парламенту Австрії.

"Нехаммер відповів депутатам від АПС Петре Штегер, Крістіану Хафенеккеру та Акселю Кассеггеру, що Австрія не погодиться на переговори про вступ України в нинішніх умовах. Не повинно бути жодного преференційного режиму для України, особливо щодо Боснії і Герцеговини, яка зараз також перебуває на переговорах про вступ", - зазначається в повідомленні.

Він також зазначив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не проводила консультацій, перш ніж оголосити про перспективу переговорів щодо вступу України.

Окремо Нехаммер зазначив, що для того, щоб ЄС був "придатний" для розширення, необхідно провести внутрішні реформи.

"Загалом Австрія, як і раніше, дотримується лінії ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету, пояснив Нехаммер. Йдеться насамперед про фінансову допомогу для підтримки України як "держави загалом", - зазначається в повідомленні.

Теги: #австрія #нехаммер

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