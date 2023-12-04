Політика

16:21 04.12.2023

"Європейська солідарність" оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

1 хв читати
"Європейська солідарність" оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив про намір звернутися до суду щодо перешкоджання керівництва Верховної Ради у виїзді у закордонні відрядження йому та членам фракції.

"Ми не можемо залишити без реакції і незаконні дії керівництва прикордонників, керівництва парламенту, СБУ, на які їх штовхають окремі особи з Офісу президента... Я дав доручення своїм адвокатам, і сьогодні-завтра буде порушено низку юридичних питань. Перше - це заява про злочин, порушення кримінального провадження проти керівництва парламенту, яке ухвалило незаконне рішення...", - сказав Порошенко на брифінгу в понеділок у Києві.

Порошенко також повідомив про намір оскаржити незаконне рішення Кабінету Міністрів, яке суперечить законодавству України та Конституції, коли нормативні акти Кабміну обмежують діяльність народних депутатів.

"Буде подано відповідні позиції і до адміністративних судів щодо скасування відповідних актів Кабінету Міністрів, і до Верховного Суду щодо скасування відповідних актів Верховної Ради та указів президента", - сказав Порошенко.

Теги: #порошенко #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 04.12.2023
"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

11:17 03.12.2023
Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

20:58 02.12.2023
У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

16:22 02.12.2023
Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

11:32 02.12.2023
Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

20:11 01.12.2023
"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

15:08 01.12.2023
Корнієнко не дозволив Порошенку поїхати у відрядження за кордон на підставі службового листа

Корнієнко не дозволив Порошенку поїхати у відрядження за кордон на підставі службового листа

12:56 01.12.2023
У Держприкордонслужбі є підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон скасовано

У Держприкордонслужбі є підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон скасовано

11:07 01.12.2023
Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон

Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон

12:49 30.11.2023
"Євросолідарність" пропонує Павленка на посаду голови комітету зі свободи слова

"Євросолідарність" пропонує Павленка на посаду голови комітету зі свободи слова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання щодо переговорів із Україною про вступ до ЄС тепер вирішувати державам-членам - представник ЄК

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

ОСТАННЄ

Питання щодо переговорів із Україною про вступ до ЄС тепер вирішувати державам-членам - представник ЄК

Кулеба: Закликаємо ЄС не затягувати процес вступу не тільки для України, а й для всіх країн-кандидатів, включно із Західними Балканами

Нардеп Шпенов подав до ВР заяву про складання мандата - Стефанчук

Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

Єрмак і Рассмусен обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

У країн ОБСЄ немає єдиної думки щодо подальшої участі РФ у роботі організації

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА