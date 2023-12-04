Політика

15:24 04.12.2023

"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

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"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

Фракція "Європейська солідарність" закликає керівництво українського парламенту провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити звернення до держав Європейського Союзу для позитивного рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомив співголова фракції Петро Порошенко.

"Наша фракція ухвалила рішення про підготовку ... постанови Верховної Ради, яку ми вимагаємо ухвалити негайно - завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради України", - сказав Порошенко на брифінгу в понеділок у Києві.

За словами Порошенка, проєкт постанови про звернення Верховної Ради до держав-членів Європейського Союзу для забезпечення позитивного голосування щодо відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу зареєстровано в українському парламенті.

У зверненні, яке має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", наголошується, що "вступ України до ЄС стане потужним мотиваційним фактором для подальшого здійснення глибинних демократичних реформ і створення сприятливого середовища для залучення необхідної допомоги для інвестицій".

"Верховна Рада від імені України висловлює вдячність Європейському Союзу за політичну, фінансову, військову, гуманітарну підтримку і високо цінує її. Водночас Верховна Рада закликає не послаблювати цю допомогу, доки вся територія України не буде повністю звільнена, а держава-агресор не буде переможена і покарана. Верховна Рада також закликає Європейський Союз збільшити обсяги придбання та постачання зброї та боєприпасів для потреб України і на національному рівні, і в рамках Європейського фонду миру", - йдеться у зверненні Верховної Ради до Європейської ради та держав-членів Європейського Союзу щодо підтримки рекомендації Єврокомісії про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Теги: #порошенко #євросолідарність

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