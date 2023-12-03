Політика

11:17 03.12.2023

Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

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Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що народні депутати з фракції "Європейська солідарність" маніпулюють, звинувачуючи керівництво парламенту в обмеженні їм закордонних відряджень.

"...Усі ці маніпуляції, як на мене, є примітивним різновидом політичної боротьби, яка точно не в'яжеться з поняттям широко проголошеної парламентської єдності... Відносні відсоткові дані "красномовно" свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами будь-якого їхнього утиску", - написав Стефанчук у Фейсбуці в неділю.

За словами Стефанчука, згідно з останніми статистичними даними, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну фракція "Слуга народу", в якій 235 народних депутатів (52,22% від складу парламенту), отримала погодження (від спікера ВР - ІФ-У) - 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень, що складає 4,23 відрядження на одного народного депутата.

"Зі свого боку, фракція "Європейська солідарність", яка постійно скаржиться на "політичні переслідування" та налічує 27 народних депутатів (6% від складу парламенту), отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата", - зазначив голова Верховної Ради.

Говорячи про абсолютні цифри, Стефанчук повідомив, що народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе була за межами України в 31 відрядженні (172 дні зі 648 днів повномасштабної війни), тобто більше, ніж кожен четвертий день - у "внутрішньому рейтингу" за кількістю відряджень вона посідає почесне третє місце серед усіх народних депутатів".

Стефанчук також навів дані щодо закордонних відряджень нардепів із "Європейської солідарності": Ірина Геращенко - 19 відряджень тривалістю 101 день (19-те місце в рейтингу за кількістю відряджень), Артур Герасимов - 18 відряджень тривалістю 128 днів (20-те місце), Марія Іонова - 18 відряджень тривалістю 93 дні (21-ше місце), Олексій Гончаренко - 17 відряджень тривалістю 118 днів (24-те місце).

Теги: #стефанчук #євросолідарність

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