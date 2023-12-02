Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з главою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Єрмак подякував Маттео Дзуппі за значні зусилля в поверненні на батьківщину українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого окупанти незаконно депортували до Росії із захопленого Маріуполя.

"Я дуже ціную все, що ви робите. Ви справжній друг України, і я сподіваюся, що за вашого лідерства ми зможемо повернути в Україну багатьох дітей", - сказав керівник Офісу президента.

Єрмак зазначив, що під час третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників, яка відбулася на Мальті, створилася міжнародна коаліція з повернення незаконно депортованих до Росії українських дітей.

"Маттео Дзуппі висловив бажання відвідати Україну найближчим часом", - зазначено в повідомленні.