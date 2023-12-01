Політика

20:11 01.12.2023

"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

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"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

Члени партії "Європейська солідарність" заявляють, що зрив візиту народного депутата Петра Порошенка за кордон шкодить міжнародному іміджу України та її обороноздатності, а також підриває внутрішню єдність у країні.

"МЗС було поінформоване про мету візиту Петра Порошенка до США, основні зустрічі та змістовну позицію. В усіх міжнародних поїздках п’ятий президент дотримується політики одного голосу, демонструючи, що влада і опозиція однаково розуміють наш спільний національний інтерес – єдність усередині держави та зміцнення міжнародної солідарності та підтримки України", - йдеться в тексті заяви, розміщеної на сайті "Європейської солідарності" в п'ятницю.

У заяві наголошують, що "ті, хто зараз намагається знайти обґрунтування своїх відмов на угорському треку, послуговуючись колишніми контактами Петра Порошенка з Віктором Орбаном, даремно стараються".

"Варто пам’ятати, що 14-15 грудня у Брюсселі своє рішення про початок передвступних переговорів з Україною оголошуватиме Європейська Рада, де Будапешт має право вето. Якби в Петра Порошенка була можливість допомогти, використовуючи власний особистий позитивний досвід та контакти, щоб це рішення було успішним, тим більше на фоні останніх заяв, він би це зробив. Без зрад. Та в інтересах держави. І в тісній координації з міжнародними партнерами", - наголошується в повідомленні.

"І не лише в Будапешті, а й у будь-якій країні Європейського Союзу, де позиції України не такі потужні чи де офіційні зусилля влади бажаних результатів не приносять. А підхід про "якось саме вирішиться" давно не працює", - йдеться в тексті заяви.

"Але всім зрозуміло, хто насправді заблокував важливе міжнародне відрядження Порошенка. А от чому – логічно збагнути складно. Зрив візиту шкодить не Порошенку, а країні, її міжнародному іміджу та обороноздатності. І такими діями влада підриває внутрішню єдність, яку сьогодні, навпаки, треба зміцнювати", - наголошують автори заяви.

Раніше п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко повідомив, що українські прикордонники не випустили його в узгоджене відрядження за кордон, де в нього було заплановано низку зустрічей.

"Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли з власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто скасував документ, підписаний спікером парламенту", - написав Порошенко у фейсбуці.

У свою чергу спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив: "Щодо народного депутата, про якого ви цікавитеся, у прикордонників є підтвердження, що його відрядження за кордон скасовано. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України".

Теги: #заява #євросолідарність

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