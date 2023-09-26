Політика

14:38 26.09.2023

Австрія продовжить допомагати Україні - президент Нацради

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Австрія продовжить допомагати Україні - президент Нацради

Австрія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, заявив президент Національної ради держави Вольфганг Соботка.

"Австрія вже підтримала український уряд та українське населення, яке особливо сильно постраждало від цієї війни, фінансовою та гуманітарною допомогою на суму понад 152 мільйони євро. Ми продовжуватимемо надавати нашу гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно", - наводить виступ Соботки в українському парламенті голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

Президент Національної ради Австрії наголосив, що його країна солідарна з Україною.

"Усі знають, що Австрія є нейтральною у військовому плані, проте ми не є політично нейтральними, - і тому посіли дуже чітку й недвозначну позицію у цій війні. Австрія не може й не буде мовчати, коли йдеться про порушення міжнародного права, про неспровоковану війну, яку росія веде проти України, і немислимі страждання, які ця війна приносить", - зазначив Соботка.

Як повідомлялося, Соботка виступив на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

 

Теги: #австрія #соботка

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