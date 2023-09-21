Політика

15:22 21.09.2023

Порошенко закликав ухвалити закон про спрощене отримання УБД і не змішувати цього питання з реєстрами під вибори

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Порошенко закликав ухвалити закон про спрощене отримання УБД і не змішувати цього питання з реєстрами під вибори

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко закликав ухвалити закон про спрощене отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД) і не змішувати цього питання з реєстрами під вибори, повідомляє пресслужба політсили.

"Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді вкотре наголосив: одне з найважливіших завдань парламенту - захист і підтримка Збройних сил України. Він закликав захистити військовий ПДФО, який хочуть вилучити з місцевих бюджетів, а також ухвалити законопроєкт про спрощене отримання статуту учасника бойових дій", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті в четвер.

"Наголошую, що не треба принижувати наших воїнів. Йдеться про справедливість, бо їм ці "ксиви" не потрібні. Це наше з вами зобов'язання - дати їм законодавчий захист, щоб вони могли захистити членів своїх родин, захистити родини загиблих", - наводить пресслужба висловлювання Порошенка.

Він закликав розглянути цей законопроєкт, "не плутаючи його з формуванням різних реєстрів, намаганням підтягнути туди полегшення проведення виборів".

"На жаль, учора ви проголосували 236 голосами, щоб забрати гроші у місцевого самоврядування, забрати їх у військових і передати їх на якісь ефемерні програми", - нагадав Порошенко. "Прошу до другого читання спільно зібратися робочою групою, сконцентрувати ці гроші виключно на забезпеченні бригад із пунктів постійної дислокації, забезпечити ефективний контроль за цими грошима", - наголосив Порошенко.

Теги: #порошенко #убд

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