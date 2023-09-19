Уперше є шанс зупинити агресію на умовах країни, на яку напали - Зеленський

Українська Формула миру пропонує рішення і кроки, які зупинять усі форми агресії, у зв'язку з цим уперше в сучасній історії є шанс покласти край таким агресіям на умовах нації, на яку напали, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок.

Глава держави наголосив, що "світ має діяти разом, щоб перемогти агресора і зосередити всі свої можливості та енергію на розв'язанні цих проблем".

"Як стримується ядерна зброя, так і агресор, а також усі його інструменти та методи війни - мають бути обмежені. Кожна війна тепер може стати фінальною, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову. І це не діалог між так званими "великими державами" десь за зачиненими дверима, який може гарантувати нам усім нову еру без воєн, а відкрита робота всіх країн в ім'я миру", - сказав він.

У зв'язку з цим Зеленський зауважив, що презентована ним торік у межах Генасамблеї Формула миру "стала основою оновлення наявної архітектури безпеки, стала глобальною: її підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій".

"Тепер ми можемо відродити Статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах", - сказав президент.

"Пункти Формули миру пропонують рішення і кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія використовувала проти України та інших країн, і які можуть бути використані іншими агресорами. Подивіться - вперше в сучасній історії в нас є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали. Це реальний шанс для кожної нації - домогтися того, щоб агресія проти вашої держави, якщо вона станеться, не дай Боже, закінчилася - і не тому, що ваша земля буде розділена і ви будете змушені підкоритися військовому або політичному тиску, а тому, що ваша територія і суверенітет будуть повністю відновлені", - зазначив він.

Президент України також нагадав про підготовку Глобального саміту миру, заснованого на українській Формулі миру, запросивши присутніх лідерів і голів міжнародних організацій долучитися до участі.

"Поки Росія підштовхує світ до останньої війни, Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не посмів напасти на жодну країну. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. І окупант повинен повернутися на свою землю. Ми повинні об'єднатися, щоб домогтися цього", - резюмував Зеленський.