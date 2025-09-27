Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

Президент України Володимир Зеленський відзначив рекордний рівень участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах на Генеральній асамблеї ООН на поточному тижні, які були організовані Україною або стосувалися завдань, що важливі для України.

"Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, рекордне представництво світу було й на нашому саміті Коаліції за повернення українських дітей, які були викрадені Росією. На різних рівнях відбулись більше ніж 40 форматів зустрічей з партнерами – найвищий рівень, рівень МЗС, команди уряду, Офісу, секретаря РНБО України. Доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генасамблеї, проведених зустрічей та домовленостей.

Він анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі, "і ця програма вже збільшує можливості нашої армії".

"Є хороші сигнали від партнерів щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України. Працюємо для розширення нашого оборонного виробництва і початку керованого експорту української зброї: була досягнута ще одна домовленість щодо цього, і вже триває наша робота з чотирма країнами для відкриття наших експортних платформ. Ми відновили дипломатичні відносини із Сирією і продовжуємо працювати на двосторонньому рівні заради безпеки й розвитку наших країн", - розповів голова держави.

Президент відзначив, що у важливих для України форматах зустрічей і перемовин були представлені всі континенти.

"Є дійсно глобальне розуміння, що єдиною перешкодою для закінчення війни залишається Росія, а отже, тиск на Росію потрібен. Новий тиск на Росію буде. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.