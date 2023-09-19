Політика

20:20 19.09.2023

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією

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Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією

Президент України Володимир Зеленський на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із президентом Республіки Кенія Вільямом Руто.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, він подякував Кенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую за підтримку наших людей і нашої країни. Хочу запросити вас і вашу команду відвідати Україну у зручний час. Ми маємо багато тем для обговорення. Для нас важлива підтримка в такий складний час війни. Бути сильними та чути ваші голоси підтримки", - сказав президент.

Лідери обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників.

Також під час переговорів ішлося про підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.

Зеленський поінформував президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.

Крім того, глави держав обговорили питання співробітництва у сфері безпеки між Україною та Кенією.

Теги: #зерно #будівництво #кенія #хаб

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