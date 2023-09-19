Політика

17:04 19.09.2023

Керівництво ВР пропонує відкликати Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

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Керівництво ВР пропонує відкликати Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Керівництво Верховної Ради в особі голови Руслана Стефанчука, його першого заступника Олександра Корнієнка та віцеспікера Олени Кондратюк пропонує відкликати народного депутата Нестора Шуфрича (група "Платформа за життя та мир") з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Відповідний проєкт постанови №10070 зареєстровано в Раді 19 вересня.

Як повідомлялося, 15 вересня Печерський райсуд Києва обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутата обвинувачують у державній зраді. Його взято під варту безпосередньо в залі суду.

Нестор Шуфрич - народний депутат кількох скликань Верховної Ради України (починаючи з третього), зокрема, від політсил "Партія регіонів" (2012 рік) і "Опозиційний блок" (2014 рік). 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання ВР від нині забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ)" під номером 7 у списку як член партії. Був членом однойменної фракції (до її офіційної ліквідації в парламенті, після чого ввійшов до депутатської групи "Платформа за життя та мир", що складається з членів колишньої "ОПЗЖ"). Голова комітету ВР з питань свободи слова.

Теги: #рада #шуфріч

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