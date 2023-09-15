Події

22:38 15.09.2023

Нардепа Шуфрича взяли під варту на 60 днів – Печерський суд Києва

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Печерський суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів для народного депутата України Нестора Шуфрича, без права внесення застави. Депутата звинувачують у державній зраді, його взяли під варту безпосередньо в залі суду, повідомляють в ефірі телемарафону.

Адвокати народного депутата завили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося раніше, за матеріалами Служби безпеки України підозру у державній зраді отримав народний депутат Нестор Шуфрич.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу антиукраїнської діяльності чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні. української спецслужби у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Теги: #україна #держзрада #шуфріч

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