Політика

13:59 13.09.2023

Депутати від правлячої в Болгарії коаліції підтримують зняття ембарго на ввезення зернових з України, опозиція - проти

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Депутати від правлячої в Болгарії коаліції підтримують зняття ембарго на ввезення зернових з України, опозиція - проти

Депутати Національних зборів (парламенту) Болгарії цього тижня обговорять ситуацію навколо постачань зернових з України, і, найімовірніше, схвалять зняття відповідного ембарго, повідомляє в середу Болгарське національне телебачення.

За його даними, очікується, що парламентарії підтримають скасування заборони на ввезення зернових з України, оскільки такої думки дотримується правляча коаліція. Крім того, за скасування ембарго висловилася й економічна комісія парламенту.

Представники партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія", що входять до правлячої коаліції, зазначили, що ціни на продовольство в Болгарії останнім часом зросли, і зняття заборони на постачання сільгосппродукції з України допоможе їх знизити.

Водночас в опозиційній Болгарській соціалістичній партії вважають, що відновлення імпорту українських зернових лише зашкодить болгарським сільгоспвиробникам.

Болгарські виробники зерна вже готуються до протестів. На їхню думку, зняття ембарго завдасть їм значних збитків через демпінгові ціни на українське зерно. Голова болгарської Асоціації виробників зерна Ілія Проданов попередив: "Ми говоримо про виживання сектору виробництва зерна, а також скотарства та бджільництва - всі вони перебувають під жахливим тиском через демпінг з боку України".

Напередодні польський уряд висловився на захист сільгоспвиробників і поінформував Європейську Комісію, що в односторонньому порядку подовжить ембарго на постачання зерна з України, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС.

Заборона на ввезення зерна з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини - діє до п'ятниці.

Європейська Комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження в Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину з 2 травня. 5 червня було ухвалено рішення про продовження цих заходів до 15 вересня.

У Брюсселі тоді заявили, що ці "виняткові та тимчасові превентивні заходи" є необхідними з огляду на переповнення складів і складнощі через серйозні "вузькі місця" в логістиці, з якими зіткнулися зазначені п'ять держав.

Єврокомісія також повідомила, що транзит цих товарів через ці п'ять країн далі в ЄС або інші держави за його межами зберігається.

Теги: #зерно #болгарія

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