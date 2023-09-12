Закон про відновлення електронного декларування чиновників передано на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування і передав його на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №9534, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто з підписом спікера 12 вересня і цього самого дня направлено на підпис главі держави.

Згідно зі статтею 94 Конституції України, президент протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону має підписувати його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднити або повернути закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до ВР для повторного розгляду.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пояснив, що, згідно з регламентом ВР, буде зобов'язаний підписати цей закон і передати його на підпис президенту, а також зазначив, що український парламент готовий у найкоротші строки розглянути пропозиції глави держави в разі ветування документа.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відразу після ухвалення закону Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про намір звернутися до президента з проханням накласти вето на цей документ.