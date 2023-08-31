"Євросолідарність" вимагає обов'язкового декларування з боку Офісу президента, керівників держпідприємств і військових тиловиків

Фракція "Європейська солідарність" підтримує відновлення електронного декларування статків держпосадовців і вимагає зробити декларування обов'язковим для всіх штатних і позаштатних співробітників та радників Офісу президента, керівників державних підприємств, військкоматів, військово-лікарських комісій та посадовців, які займаються оборонними закупівлями за бюджетні кошти, повідомляє пресслужба політсили.

Як повідомляється на офіційному сайті "Європейської солідарності" у четвер, про це під час брифінгу заявили співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов. Відповідні законодавчі ініціативи народні депутати внесли до Верховної Ради. Водночас зазначається, що до кінця війни необхідно відкласти декларування для тих, хто перебуває на фронті.

"Для того, щоб Україна цього року могла розпочати офіційні перемовини щодо вступу України до ЄС, маємо виконати сім обов’язкових передумов. Закон про відновлення декларування - це ключовий пункт, що стосується боротьби з корупцією", - нагадала Геращенко. Вона зазначила, що перед другим читанням законопроєкту про декларування "Євросолідарність" наполягає на своїх пропозиціях.

"Перша - це прозорість, всі декларації мають бути в публічному просторі. І це принципове питання. Звісно, ми маємо захистити наших військових, які на сьогодні на фронті, які не мають можливості бігати і збирати папірці. Очевидно, що військові заповнять декларації після закінчення війни", - вважає Геращенко.

"Але всі військкомати, всі посади, які причетні до будь-яких корупційних ризиків в системі МО, всі міністри, заступники міністрів оборони і все тилове забезпечення обов’язково мають декларуватися", - зазначає депутат.

"І ключове: мають декларуватися всі представники Офісу президента, штатні і позаштатні. Адже саме Офіс президента на сьогодні фактично керує країною... Люди, які мають безпосередній вплив на ухвалення рішень від державної влади, мають декларуватися так само, як і всі керівники та представники державних підприємств", - наводить пресслужба слова Геращенко.

Говорячи про декларування керівників держпідприємств, Герасимов сказав: "Часто виникає запитання: чому підприємство збиткове, а керівники отримують 100, 200, 300-тисячні, а інколи мільйонні зарплати. Ми вважаємо, що суспільство, громадяни України мають чітко знати – хто з цих директорів відпрацьовує і підприємство приносить прибутки, а хто з цих директорів призначає собі зарплати і премії зі збитків".