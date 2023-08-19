Політика

11:02 19.08.2023

На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

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На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини, що передбачає декриміналізацію порнографії.

Відповідний проєкт закону оприлюднено на сайті парламенту під номером 9623 у п'ятницю, 18 серпня.

Нардепи пропонують залишити кримінальну відповідальність лише в тих випадках, якщо поширення або збут порнографії здійснюється без згоди (порнопомста, deep fake) або якщо йдеться про екстремальне порно (насильство, зоо- та некрофілія), порно з дітьми та для дітей. Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаються кримінальними злочинами.

Так, згідно з проєктом закону, поширення або збут порнографії без згоди особи, яку в ній зображено, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій не відомо про такі дії, зможуть потягнути за собою покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 17000-51000 грн, або арешт на терміном до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років.

Виготовлення, поширення або збут екстремальної порнографії, парламентарії пропонують карати штрафом від 3000 до 5000 НМДГ (51000-85000 грн) або обмеженням волі на термін від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на термін до трьох років.

Покарання за збут порнографії неповнолітній особі або її поширення серед неповнолітніх, а також примушування особи до участі у створенні порнографії пропонується передбачити у вигляді штрафу від 5000 до 10000 НМДГ (85000-170000 грн) або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

У разі вчинення зазначених дій з використанням влади, службових чи професійних повноважень, штраф зможе сягнути від 10000 до 25000 НМДГ (170000-425000 грн), а позбавлення волі - на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Крім того, автори законодавчої ініціативи пропонують закрити законодавчі прогалини шляхом визначення понять "порнографія" та "екстремальна порнографія".

Так, під порнографією депутати пропонують розуміти будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друковану, аудіо-, відеопродукцію, повідомлення та матеріали, продукцію засобів масової інформації, зміст яких являє собою зображення особи в реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі або задіяної в реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці чи будь-яке зображення статевих органів із сексуальною метою.

Екстремальною порнографією розробники законопроєкту вважають порнографію, що містить зображення насильницьких дій, статевих актів із твариною (зоофілія) або з тілом померлої людини (некрофілія).

Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени фракцій "Голос" і "Слуга народу", зокрема, Ярослав Железняк, Андрій Осадчук, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Андрій Мотовиловець, Мар'яна Безугла, Дмитро Гурін і Георгій Мазурашу.

Теги: #рада #порнографія

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