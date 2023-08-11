Політика

17:12 11.08.2023

Фракція "Євросолідарність" ініціює звільнення Буглака з посади члена ЦВК

2 хв читати
Фракція "Євросолідарність" ініціює звільнення Буглака з посади члена ЦВК

Фракція "Європейська солідарність" ініціює постанову Верховної Ради про звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії, повідомляє пресслужба партії.

"Фракція "Європейська солідарність" ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики", - ідеться в повідомленні на сайті "Європейської солідарності" в п'ятницю.

"Усі посадові особи, які отримують зарплату з бюджету України, зобов'язані перебувати на своєму робочому місці й зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями", - наголошується в повідомленні.

"Так само й силові органи, зокрема Державне бюро розслідувань, має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, та працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває дотепер", - додали в "Євросолідарності".

Раніше проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода" з'ясував, що член ЦВК Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і відтоді не повертався. Він проживає з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Як з'ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати - сумарно йому нарахували 1,5 млн грн. Живучи за кордоном, Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України - "на оздоровлення" і "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав цю допомогу - загалом розміром 230 тис. грн.

Теги: #цвк #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 02.08.2023
ЦВК визнала Локтіонову обраною нардепом

ЦВК визнала Локтіонову обраною нардепом

15:44 31.07.2023
ВР пропонують відкликати Завітневича з посади голови комітету з нацбезпеки

ВР пропонують відкликати Завітневича з посади голови комітету з нацбезпеки

14:53 26.07.2023
На пленарному засіданні ВР не вистачило депутатів для результативного голосування – нардеп

На пленарному засіданні ВР не вистачило депутатів для результативного голосування – нардеп

18:22 20.07.2023
Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

18:44 03.07.2023
Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву - тримання під вартою з альтернативою застави у 2,2 млн грн

Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву - тримання під вартою з альтернативою застави у 2,2 млн грн

08:54 30.06.2023
У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

15:38 24.06.2023
Порошенко: Росія сіє вітер, тому - заслужила на бурю

Порошенко: Росія сіє вітер, тому - заслужила на бурю

13:32 21.06.2023
Порошенко в Лондоні: Україна має унікальні інвестиційні можливості, але спочатку нам потрібна перемога

Порошенко в Лондоні: Україна має унікальні інвестиційні можливості, але спочатку нам потрібна перемога

14:20 15.06.2023
ЦВК РФ проголосувала за проведення т. зв. виборів на окупованих українських територіях 10 вересня

ЦВК РФ проголосувала за проведення т. зв. виборів на окупованих українських територіях 10 вересня

17:00 13.06.2023
"Євросолідарність": Робгрупа ВР погодилася підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонцям, чекаємо на голосування в сесійній залі

"Євросолідарність": Робгрупа ВР погодилася підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонцям, чекаємо на голосування в сесійній залі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Канцелярії президента Польщі: Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною щодо зерна вже в минулому

Ніхто в Україні не дозволить проводити вибори в несправедливий спосіб - Данілов

Міжнародні зусилля щодо повернення до Чорноморської зернової ініціативи тривають - представник ЄС

ВР має намір повернути звіти партій про фінансову діяльність і майно

Верховна Рада створила спецкомісію з розслідування порушень під час держзакупівель під час воєнного стану

ОСТАННЄ

Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

Глава Канцелярії президента Польщі: Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною щодо зерна вже в минулому

Ніхто в Україні не дозволить проводити вибори в несправедливий спосіб - Данілов

Міжнародні зусилля щодо повернення до Чорноморської зернової ініціативи тривають - представник ЄС

Рахункова палата України проведе два аудита в рамках співробітництва з США

Посли США та ЄС вітають посилення Верховною Радою повноважень АМКУ

Гунька і Торохтія виключили з фракції "Слуга народу" - Арахамія

Рада посилила повноваження АМКУ

ВР має намір повернути звіти партій про фінансову діяльність і майно

Верховна Рада створила спецкомісію з розслідування порушень під час держзакупівель під час воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА