Порошенко про саміт у Саудівській Аравії: необхідно об'єднати зусилля світу і чинити тиск на Росію, щоб зупинити війну

Саміт у Саудівській Аравії є важливою ініціативою щодо тиску на Росію, а ключовою передумовою мирних переговорів може стати тільки відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, заявив глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Аль-Джазіра".

"Як спонукати росію до цього? По-перше, у нас є один із найкращих дипломатів у світі, який надзвичайно ефективно веде переговори з росією. І ім’я цього дипломата – Збройні Сили України", - цитує Порошенка пресслужба "Європейської солідарності" на офіційному сайті.

Як зазначив Порошенко, "другий інструмент для миру – санкції. Якщо ми скоротимо російський грошовий потік, російський експорт, щоб обмежити здатність фінансувати війну, це буде ще одна важлива річ. Саудівська Аравія є ключовим гравцем на нафтовому ринку, вона має надзвичайно ефективний інструмент у своїх руках".

"Ми говоримо не лише про Захід. Ми говоримо про глобальний Південь і глобальний Схід з Азією, вони також залучені в цю глобальну кризу через російську агресію. Я дуже радий, що Саудівська Аравія як регіональний лідер має успіх, запросивши Індію, запросивши Бразилію. Я чув, що Китай також приймає запрошення і братиме участь у цих консультаціях", - наголосив Петро Порошенко.

"Я дуже сподіваюся, що в результаті цього саміту ми матимемо комюніке, яке тиснутиме на росію, щоб вона припинила війну. Це – війна не тільки проти України, не тільки проти Європи. Це війна проти всього світу. Бо зараз через блокування росією чорноморських портів України, українського зерна 400 мільйонів людей у своїх країнах голодують. Зараз на 15 відсотків через росію подорожчає зерно як основний продукт харчування. Це погіршує життя найменш розвинених націй, найбідніших у світі. І роль Саудівської Аравії та гостей саміту, безумовно, була б дуже важливою", - резюмував Порошенко.