Рада до 1 вересня має намір ухвалити потрібні акти для позитивної оцінки "кандидатських" рекомендацій ЄС - Стефанчук

Український парламент має намір до 1 вересня ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які дали б можливість продовжити подальші переговори з європейськими інституціями для одержання позитивної оцінки виконання "кандидатських" рекомендацій Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Президент України, парламент, уряд, МЗС, ми всі спільно працюємо над отриманням позитивної оцінки, ухваленням рішень щодо початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС наприкінці цього року. Від імені парламенту я хочу повідомити вам, що ми поставили собі за ціль до 1 вересня цього року ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які дали б змогу продовжити подальші переговори з європейськими інституціями для того, щоб у жовтні в письмовій оцінці ми отримали галочку "виконано", - сказав Стефанчук на конференції послів України в четвер.

Спікер українського парламенту нагадав, що на минулому засіданні було ухвалено в другому читанні та в цілому зміни до закону про відбір суддів Конституційного Суду України, а також зробили перший крок до повернення декларування в Україні.

"Далі перед нами стоять ще деякі завдання: зокрема, це ухвалити в другому читанні закон про повернення декларування в Україні, ухвалити закон про декларування української партії, зміну закону про декларування партій, ухвалити деякі законодавчі зміни до закону про національні меншини", - розповів Стефанчук.