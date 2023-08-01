До кінця року плануємо запустити Раду Україна-НАТО на всіх рівнях - Стефанішина

До кінця року плануємо запустити Раду Україна-НАТО на всіх рівнях, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"До кінця року плануємо запустити на всіх рівнях Раду Україна-НАТО, створену у Вільнюсі. Партнери України по Альянсу мають надіслати чіткий сигнал, що сам факт створення Ради Україна-НАТО означає старт спільної роботи з усіх питань, пов'язаних з Україною. По суті, НАТО залишається єдиною структурою, в якій не діє принцип "нічого про Україну без України". Ми дуже сподіваємося, що рішення Вільнюса це змінять", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра з посиланням на Стефанішину за результатами зустрічі з міністром закордонних і європейських справ Хорватії Горданом Грличем Радманом.

Серед іншого на зустрічі сторони обговорили рух України до ЄС і реформи на цьому шляху.

Зі свого боку Радман запевнив у продовженні та посиленні підтримки України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.