Політика

12:47 28.07.2023

ВР не змогла продовжити засідання в п'ятницю через відсутність голосів за законопроєкт про реформу АМКУ - нардепка Геращенко

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ВР не змогла продовжити засідання в п'ятницю через відсутність голосів за законопроєкт про реформу АМКУ - нардепка Геращенко

Верховна Рада не змогла продовжити роботу пленарного засідання в п'ятницю через відсутність голосів народних депутатів за законопроєкт про реформу Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Повітряна тривога, а насправді - відсутність голосів за законопроєкт про Антимонопольний комітет завершили сьогоднішнє (28 липня - ІФ-У) засідання Верховної Ради України", - сказала вона у своєму відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі в п'ятницю.

При цьому вона нагадала, що ухвалення цього законопроєкту є однією з семи вимог, від виконання яких залежить початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

 

Теги: #амку #рада #геращенко

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