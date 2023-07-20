Політика

21:14 20.07.2023

МЗС України викликало посла Киргизстану у зв'язку з використанням киргизької юрисдикції для обходу санкцій проти РФ

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МЗС України викликало посла Киргизстану у зв'язку з використанням киргизької юрисдикції для обходу санкцій проти РФ

У четвер, 20 липня, до Міністерства закордонних справ України викликано посла Киргизької Республіки в Україні Ідріса Кадиркулова для отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, йшлося, зокрема, про постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовувати для виготовлення зброї.

"Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії. Окремо було підкреслено, що реекспорт із території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України", - наголошують у міністерстві.

Теги: #посол #киргизстан #виклик

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