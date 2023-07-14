Ердоган заявив, що дотримується з Путіним "однієї думки" щодо продовження "зернової ініціативи"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він дотримується з президентом РФ Володимиром Путіним "однієї думки" щодо того, що термін дії "зернової ініціативи" має бути продовжено, повідомляє Daily Sabah.

"Ми готуємося до зустрічі з Путіним у серпні. Ми дотримуємося однієї думки щодо розширення Чорноморського зернового коридору", - наводить Daily Sabah слова Ердогана в п'ятницю.

Він сподівається, що в результаті зусиль ООН і Туреччини угоду буде продовжено після 17 липня.