Політика

20:36 12.07.2023

НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, вважає Курт Волкер

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НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, вважає Курт Волкер

Відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО закликає президента Росії Володимира Путіна продовжувати війну проти України, вважає спеціальний представник уряду США з питань України у 2017-2019 роках, посол Курт Волкер.

"Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили", - сказав він під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Як повідомляється на сайті Київського безпекового форуму, Волкер зазначив, що саміт у Вільнюсі фактично повторив те, що було сказано в Бухаресті 2008 року: "Місце України у майбутньому в НАТО, але немає процесу, немає часових рамок, немає впевненості, немає щирості в цих словах".

Він наголосив, що за останні роки зникли всі ілюзії, що можна нормально жити поруч із Росією. " Тому повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить Путіну: давай, воюй далі скільки хочеш", - сказав Волкер.

"Ми мусили робити навпаки – показати, що намір Путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це", - резюмував він.

 

 

 

Теги: #нато #критика #волкер

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