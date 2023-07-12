Політика

17:50 12.07.2023

Жовква: Спільна декларація на підтримку України - фундамент гарантій безпеки

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Жовква: Спільна декларація на підтримку України - фундамент гарантій безпеки

Сьогоднішня Спільна декларація стала надійним фундаментом безпекових гарантій, який буде доповнено двосторонніми угодами з нашими партнерами, написав у фейсбуці в середу заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

"Важливо також, що гарантії - не заміна членству, а лише своєрідний бронежилет на шляху до нього, на чому неодноразово наголошував президент України", - написав він.

За його словами, "шлях до узгодження цього документа тривав останні місяці і потребував щоденної роботи з колегами з G7, зокрема у форматі постійних консультацій з QUAD (Україна + США, Велика Британія, Франція та Німеччина) на рівні радників з нацбезпеки, а також за сприяння провідних експертів та аналітиків".

"Без перебільшення, справжнім успіхом є те, що у Спільній декларації країни G7 чітко визнали: "Ці зусилля будуть продовжуватися, в той час як Україна прямує шляхом до майбутнього членства в євроатлантичному співтоваристві", - зазначив Жовква.

Це, за його словами, є чітким публічним визнанням того, що весь комплекс безпекових гарантій зберігатиметься відсьогодні й до членства України в Альянсі.

"Більш того, гарантії безпеки будуть лише зміцнюватися та постійно доповнюватися новими державами-членами НАТО на основі підписаних з ними двосторонніх угод. Вперше цей надважливий для України алгоритм на шляху до членства в НАТО зафіксовано в документі!" - написав також він.

 

Теги: #декларація #жовква

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