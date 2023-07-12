Політика

16:49 12.07.2023

Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

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Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о получении гарантий безопасности на пути к НАТО.

«Сегодня есть гарантии безопасности Украины на пути в НАТО, важный пакет гарантий безопасности. Сегодня мы согласовываем со странами «большой семерки» рамки гарантий безопасности, которые будут расширены за счет договоренностей с нашими ключевыми партнерами, двусторонних и многосторонних соглашений», - заявил он в среду в Вильнюсе, выступая на церемонии оглашения декларации G7.

«Украинская делегация привозит домой значительную победу в сфере безопасности для Украины, для нашей страны, для нашего народа, для наших детей. Это открывает для нас совершенно новые возможности безопасности. И я благодарю всех, кто сделал это возможным», - заявил он.

Теги: #нато #зеленский #g7

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