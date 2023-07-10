Політика

18:15 10.07.2023

Іншого варіанту, окрім перемоги, не існує - заступник мера Києва Крищенко з передової

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Іншого варіанту, окрім перемоги, не існує - заступник мера Києва Крищенко з передової

Українські військові будуть воювати за звільнення всієї окупованої території, попри всі складності. Про це заявив заступник мера Києва Віталія Кличка та ексочільник столичної поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю журналістам німецького видання Bild, перебуваючи на фронті під Бахмутом. 

"Колись Андрій із позивним "Шериф" був начальником поліції в Києві. Коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, він одразу пішов до армії захищати свою країну", - розповідають журналісти Bild про Андрія Крищенка.

Наразі Крищенко воює під Бахмутом, він розповідає про постійну небезпеку з боку ворожих дронів та відбиття російських атак.

"Наші позиції тут, на півночі, більш-менш стабільні. Проте два тижні тому була найсильніша російська контратака. Назустріч нашому батальйону підійшло 12 ворожих танків", - каже Крищенко

Попри складності, Крищенко та його бійці налаштовані позитивно – розповідають німецькі журналісти.

"Ми будемо воювати до звільнення всіх територій, у нас немає альтернативи" - зазначив Крищенко.

Теги: #кличко #крищенко

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