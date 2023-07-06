Політика

14:55 06.07.2023

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

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У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

Понад 1500 українських військовослужбовців пройшли етапне лікування та реабілітацію з червня 2022 року в Київському міському госпіталі, на базі якого наразі створюється міський реабілітаційний центр, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок... Минулого року Департамент охорони здоров'я КМДА закупив для центру реабілітаційне обладнання. Також провели капітальні ремонти будівель, пошкоджених унаслідок воєнних дій, і ліфтів. Триває ремонт приміщень на декількох поверхах головного корпусу", - написав Кличко в телеграмі у четвер.

За його словами, перша черга капітального ремонту планується до завершення до жовтня поточного року.

Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни - це 12-поверхова будівля з комплексом допоміжних будівель, розташований на території майже 5 га.

 

Теги: #кличко

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