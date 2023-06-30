Політика

15:59 30.06.2023

Війна не є виправданням для утисків прав громад - Кличко

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В країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування і не повинно бути недемократичних методів управління державою. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко на відкритті конференції з демократичного врядування, яку організував у столиці Міжнародний республіканський інститут (IRI).

"Місцеве самоврядування в усіх демократичних країнах будується знизу вверх, а не навпаки. І це - основа демократії та розвитку держави. Сильне місцеве самоврядування є гарантією залученості громадян до  процесів у країні. Саме це продемонстрували минулого року муніципалітети, які змогли об’єднати людей для захисту своїх громад від окупантів. Також підкреслив, що війна не є виправданням для утисків прав громад, для закручування гайок на місцях, для політичних розбірок і протистояння. Це не потрібно і не призведе до успіху ні всередині країни, ні в боротьбі з агресором", - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що децентралізація в Україні була однією з ключових реформ в останні роки. І забезпечує більш ефективне використання ресурсів та більш об’єктивне врахування потреб громад, зазначив Кличко.

"Сьогодні викликає стурбованість надмірна централізація влади, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Вплив центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО!" - наголосив Віталій Кличко.

Теги: #кличко

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