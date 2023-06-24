Політика

15:38 24.06.2023

Порошенко: Росія сіє вітер, тому - заслужила на бурю

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Порошенко: Росія сіє вітер, тому - заслужила на бурю

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-19) Петро Порошенко заявляє, що "нічний ракетний обстріл цивільного населення України - чергова істерика Кремля".

"Який вигляд має агонія кривавої імперії? Вона знову вбиває мирних людей. Знову житловий будинок, три людини загинули... Ми зробимо все від нас залежне, щоб помститися російським виродкам", - цитує Порошенка сайт "Євросолідарності".

"Окупанти, вам час додому - розбиратися між собою. Ви сіяли страшний вітер, так що повністю заслужили бурю", - заявив Порошенко.

Теги: #порошенко #євросолідарність

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