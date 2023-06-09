Порошенко з командою привіз у Херсон більше 100 т допомоги – воду, харчі, човни, генератори, помпи та корм для тварин

У Херсоні після підриву росіянами Каховської ГЕС ситуація важка – сюди звозять евакуйованих із затоплених земель, кілька районів міста теж опинилися у воді. Містяни кажуть: поки що добитися системної допомоги від влади важко, евакуйовані змушені ходити різними кабінетами, але й це не допомагає.

«Нас зачепило, у нас хата. Ми біженці, безхатьки. У нас затопило квартиру на острові і дві хати в Приозерному. Ми живемо зараз у друзів. Неспокійно в Херсоні, а там де ми жили в Приозерному, там ще кожен день обстрілюють. Оця вода, а вони б’ють по воді», – розповідає місцева мешканка.

«Ніяких виплат ми не отримуємо, нічого. Сьогодні ми з чоловіком набралися терпіння і почали ходити кабінетами. Ми стояли в трьох чергах, нас футболять з кабінету в кабінет, нічого ми не добилися і хочеться просто плюнути на все і цим не займатися», – скаржиться жінка.

Вся надія – на волонтерську і благодійну допомогу, яка цими днями почала надходити у регіон. Люди везуть все, що може згодитися потерпілим від великої води, а також засоби порятунку і корм для тварин, яких вдається витягнути із затоплених місць.

Петро Порошенко з командою волонтерів ГО «Справа Громад» оперативно організував велику партію гуманітарного вантажу. Долучилися і компанія «Рошен», і активісти «Солідарної Молоді». Гуманітарний конвой виїхав з Києва о 5 ранку, щоб вже опівдні дістатися Херсонщини.

У Херсон доставили перш за все питну воду – її відсутність одна з найбільших загроз для регіону. Порошенко каже: вдалося організувати доставку перших 140 тон води, яку привезли у великих ємностях і роздадуть людям. Зокрема, розвезуть у постраждалі від затоплення села.

«140 тон води найближчим часом мають прибути в Херсон. Це – перша фура. Це спільна організація «Рошену» і благодійного Фонду. Кожен бак – це тисяча літрів. Зараз вони завозяться на склади у Херсоні. З таких баків ми перекачуємо воду по пляшкам. Наш волонтерський хаб на чолі з Оксаною Погомій роздає», – розповів Порошенко на в’їзді у місто.

Також у Херсон привезли човни з двигунами, генератори і мотопомпи, гумові чоботи і комбінезони – це для рятувальників, які продовжують витягувати людей із затоплених будинків.

Допомогу збирали по всій країні, розповідає п’ятий Президент: «сьогодні тут є «заброди» з Рівного, чоботи з Чернівців, двигуни і мотопомпи з Дніпропетровської області. Човни віддали їхні власники для рятувальників».

Окрема позиція – порятунок тварин. Для зоозахисників, які опікуються котами, собаками та іншими чотирилапими, передають корм і клітки-переноски. Порошенко розповідає: купити корм було непросто, бо зоомагазини розмітають, щоб допомогти Херсонщині.

Один з обстрілів росіян починається просто під час розвантаження допомоги. Як написала народна депутатка Вікторія Сюмар, у районі Корабелів потрапили під обстріл разом з іноземними журналістами, які там працюють постійно.









Порошенко зауважує: попри обстріли добровольці везуть гуманітарку на південь до постраждалих районів. «Я дуже дякую всім, хто сьогодні допомагає Херсону. Сьогодні Херсон потребує нашої допомоги. На жаль, під час евакуації відбуваються обстріли. Але такі сміливі люди не бояться завозити воду, харчі та іншу допомогу. Ми вважаємо, що це – героїчні вчинки людей, які стали добровольцями».

Порошенко розповідає: фури з допомогою розвантажать на волонтерських складах і повернуться до Києва за новою партією гуманітарки.

«Злочин росіян – це злочин планетарного масштабу. За наслідками його можна порівняти з Чорнобильської катастрофою чи застосуванням тактичної ядерної зброї. І всі шляхи ведуть до столиці імперії зла, до росії. Але ми переможемо – і тут, в Херсоні, це відчувається по-особливому. росія сюди ніколи не повернеться», – наголошує Порошенко.