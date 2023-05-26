Рух до НАТО може виявитися складнішим, ніж до ЄС - Корнієнко

Шлях України до НАТО може виявитися складнішим, ніж до Європейського Союзу. Таку думку висловив Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

За його словами, інтеграція України до Північноатлантичного альянсу здебільшого залежить від міжнародних партнерів і того, як це бачать країни-члену Альянсу.

“Щодо нашої євроатлантичної інтеграції, мені здається, тут ситуація не дзеркальна, трохи інша. Тут забагато залежить зараз від того, як бачать це партнери. Втім, і наша спільна участь і єдність, яку ми нещодавно проявили на Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу, теж дуже важливі”, - сказав парламентар.

“На всіх міжнародних майданчиках Україна зараз не просто звучить, вона у центрі подій. Ми бачили і саміт G7, і участь у Лізі арабських країн. Це абсолютно нове. І історія з арабськими країнами неможлива була б без єдності”, - наголосив Олександр Корнієнко.

Він додав, що 95% населення хоче і бачить Україну членом Європейського Союзу, тому парламент має виконувати критерії для членства не на 99%, а на всі 105%.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.