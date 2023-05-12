Політика

12:26 12.05.2023

Міністри фінансів G7 обговорили Китай, забезпечення санкційного режиму щодо РФ, кібербезпеку

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Міністри фінансів G7 обговорили Китай, забезпечення санкційного режиму щодо РФ, кібербезпеку

Економічна політика Китаю, кібербезпека, гарантії стабільних постачань товарів і проблеми в банківській сфері стали темами для обговорення міністрів фінансів країн G7 і голів центробанків у Ніїґаті (Японія), повідомляє у п'ятницю Associated Press (AP).

Також, за даними AP, учасники зустрічі в Ніїґаті заявляли, що говоритимуть про те, як не давати третім країнам обходити санкції щодо Росії.

Триденні переговори відбулися за зачиненими дверима. Ці консультації стали останніми в серії міністерських зустрічей між представниками G7 напередодні зустрічі лідерів G7 у Хіросімі 19-21 травня.

Тоді як однією з тем обговорень у Ніїґаті став "економічний примус" Китаю, в Пекіні піддали критиці формат G7. Так, напередодні представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що "країни G7 вимагають від Китаю діяти за міжнародними правилами, однак вони самі порушують і руйнують ці правила".

Він пояснив, що "міжнародні правила, про які говорить G7, - це правила західної ідеології та цінностей, правління невеликої кліки, яка ставить на перше місце США".

У свою чергу перед початком переговорів міністр фінансів США Джанет Єллен запевняла, що економічні обмеження стосовно КНР Вашингтон запроваджує лише задля нацбезпеки, і вони не спрямовані на стримування й підрив економічного розвитку Китаю.

При цьому, говорячи про "економічний примус", Єллен згадала заходи Пекіна щодо обмеження доступу товарів з Австралії на китайський ринок.

Теги: #китай #g7

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