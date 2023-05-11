Політика

18:27 11.05.2023

Порошенко на виставці озброєнь в Афінах: Готуємо великі сюрпризи росіянам

2 хв читати

П'ятий президент України Петро Порошенко, який перебуває на масштабній міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023 у столиці Греції Афінах, показав нові розробки, які незабаром посилять українську армію і стануть неприємними сюрпризами для ворога.

"Ця виставка, яка зараз відбувається в Афінах, дуже важлива, з дуже великим рівнем репрезентативності. Десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони сьогодні присутні тут, де фактично координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу", - зазначив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Одна з розробок, яка незабаром надійде до ЗСУ, - це нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проєкт Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника.

"Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики "тепла", має на 40% більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою", - пояснює Порошенко.

Він висловив сподівання, що до середини літа нові модифікації Poseidon 10 надійдуть у війська.

"Це 100% те, на що чекають українські воїни, українські бригади, які оперують "Посейдонами", - зазначив Порошенко.

Він також показав безпілотний комплекс морського базування, який має швидкість понад 150 кілометрів на годину.

"Це спільний продукт всесвітньо відомої компанії Leonardo, зроблений на їхній базі, озброєний їхнім озброєнням, він має унікальні стабілізаційні характеристики, унікальні характеристики дальності. Ми дуже сподіваємося, що українські ВМС скористаються цими пропозиціями", - наголосив Порошенко.

"Ми намагаємося бути на два-три кроки попереду того, чого очікує від нас Росія", - додав він.

Порошенко також анонсував БПЛА Poseidon 12 і назвав його "великим сюрпризом для росіян".

"Ми не виключаємо, що він матиме крім ударних потужностей ще й радарні потужності, які створять нові додаткові можливості для танкових батальйонів, які постачаються в рамках танкової коаліції "Рамштайн". Оснащені відповідною електронікою, вони збільшують майже вдвічі радіус дії артилерії танкових гармат, збільшують ефективність і безпеку для танкових екіпажів", - пояснив Порошенко.

"Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити це в Україну, для наступу. Мені приємно, що "Посейдони", які є нашою спільною програмою, сьогодні є родзинкою цієї виставки", - резюмував він.

Теги: #порошенко #зброя #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 10.05.2023
Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує налагодити виробництво в Україні

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує налагодити виробництво в Україні

20:36 07.05.2023
Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

12:18 06.05.2023
Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

20:46 05.05.2023
Україна отримала потужне посилення ЗСУ зброєю за підсумками держвізитів до Гельсінкі та Гааги

Україна отримала потужне посилення ЗСУ зброєю за підсумками держвізитів до Гельсінкі та Гааги

16:32 04.05.2023
Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус: ворог нервує і боїться нашого наступу

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус: ворог нервує і боїться нашого наступу

16:02 04.05.2023
Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

19:47 02.05.2023
Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

02:24 01.05.2023
Для захисту від руйнувань Харків потребує модернізованої зброї

Для захисту від руйнувань Харків потребує модернізованої зброї

07:45 30.04.2023
Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

20:25 29.04.2023
Порошенко передав військовим п’ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління

Порошенко передав військовим п’ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

ОСТАННЄ

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Єрмак провів зустріч із бразильською делегацією на чолі з головним радником президента Бразилії

Глава МЗС Литви Ландбергіс: Вільнюський саміт НАТО має заявити про неминучість членства України в альянсі

Зеленський зустрівся з радником президента Бразилії

У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

Декларація європейських народників Європарламенту: Саміти НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні мають відкрити шлях для членства України в альянсі

Британія офіційно визнає ПВК "Вагнер" терористами

Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА