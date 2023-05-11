Порошенко на виставці озброєнь в Афінах: Готуємо великі сюрпризи росіянам

П'ятий президент України Петро Порошенко, який перебуває на масштабній міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023 у столиці Греції Афінах, показав нові розробки, які незабаром посилять українську армію і стануть неприємними сюрпризами для ворога.

"Ця виставка, яка зараз відбувається в Афінах, дуже важлива, з дуже великим рівнем репрезентативності. Десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони сьогодні присутні тут, де фактично координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу", - зазначив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Одна з розробок, яка незабаром надійде до ЗСУ, - це нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проєкт Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника.

"Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики "тепла", має на 40% більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою", - пояснює Порошенко.

Він висловив сподівання, що до середини літа нові модифікації Poseidon 10 надійдуть у війська.

"Це 100% те, на що чекають українські воїни, українські бригади, які оперують "Посейдонами", - зазначив Порошенко.

Він також показав безпілотний комплекс морського базування, який має швидкість понад 150 кілометрів на годину.

"Це спільний продукт всесвітньо відомої компанії Leonardo, зроблений на їхній базі, озброєний їхнім озброєнням, він має унікальні стабілізаційні характеристики, унікальні характеристики дальності. Ми дуже сподіваємося, що українські ВМС скористаються цими пропозиціями", - наголосив Порошенко.

"Ми намагаємося бути на два-три кроки попереду того, чого очікує від нас Росія", - додав він.

Порошенко також анонсував БПЛА Poseidon 12 і назвав його "великим сюрпризом для росіян".

"Ми не виключаємо, що він матиме крім ударних потужностей ще й радарні потужності, які створять нові додаткові можливості для танкових батальйонів, які постачаються в рамках танкової коаліції "Рамштайн". Оснащені відповідною електронікою, вони збільшують майже вдвічі радіус дії артилерії танкових гармат, збільшують ефективність і безпеку для танкових екіпажів", - пояснив Порошенко.

"Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити це в Україну, для наступу. Мені приємно, що "Посейдони", які є нашою спільною програмою, сьогодні є родзинкою цієї виставки", - резюмував він.