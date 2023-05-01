Політика

18:28 01.05.2023

Нардеп Мазурашу пропонує збільшити витрати на виплати військовим за рахунок підвищення на 10% акцизів на алкоголь

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Нардеп Мазурашу пропонує збільшити витрати на виплати військовим за рахунок підвищення на 10% акцизів на алкоголь

Член фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу пропонує Верховній Раді підвищити на 10% акцизи на алкогольні напої та збільшити за рахунок виручених коштів видатки на виплати військовослужбовцям.

Відповідні законопроєкти №9251, 9252 та 9253 зареєстровано в парламенті.

Автор законодавчої ініціативи пропонує внести до держбюджету-2023, Бюджетного та Податкового кодексів зміни, які передбачають запровадження акцизного податку 10% із мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої. Згідно із законопроєктом, відповідні додаткові кошти можуть бути спрямовані на виплати військовослужбовцям та іншим категоріям громадян, які залучені до боротьби проти російської агресії, під час воєнного стану (і до кінця року, в якому воєнний стан буде скасовано).

Теги: #акциз #армія #мазурашу

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