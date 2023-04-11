Політика

12:33 11.04.2023

Україна очікує, що Індія запросить Зеленського на саміт G20, - заступниця глави МЗС

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Україна очікує, що Індія запросить Зеленського на саміт G20, - заступниця глави МЗС

Україна очікує, що Індія, яка цьогоріч головує в G20, запросить офіційних осіб для участі в заходах G20, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Бачення президента Зеленського чітко викладено у формулі миру, і це те, як ми думаємо, Індія має теж обдумати, проаналізувати і розділити. Особливо в контексті заходів G20 ми очікуємо, що Індія запросить українських посадовців узяти в них участь. Наприклад на парламентському рівні або на міністерському рівні, або на найвищому рівні", - сказала Джапарова в інтерв'ю CNBC TV18.

Заступниця міністра додала: "Я думаю це важливо - запросити Зеленського на G20 у вересні".

Джапарова також зазначила, що, на думку України, Індія має відігравати велику роль на глобальному рівні та "велику роль в українському питанні".

"Думаємо, що першим кроком у цьому є посилення політичного діалогу на найвищому рівні. І цей мій візит - перший крок у зазначеному напрямі. І мій президент запитує телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії. Ми дуже сподіваємося побачити його в Києві одного разу", - сказала Джапарова.

За її словами, "будь-які можливі візити та контакти, які вплинуть на більше розширення політичного діалогу, потрібні".

Відповідаючи на запитання, чи є розмови про візит Зеленського до Індії, Джапарова сказала: "Зеленський - президент країни у стані війни".

10-11 квітня відбувається візит першої заступниці міністра закордонних справ України Джапарової до Індії. Джапарова стала першою офіційною особою з Києва, яка відвідала Індію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

ЗМІ раніше повідомляли, що президент РФ Володимир Путін, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, може взяти участь у саміті G20 у Нью-Делі 8-9 вересня.

Теги: #g20 #індія #джапарова

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