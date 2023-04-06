Політика

18:52 06.04.2023

Сі Цзіньпін заявив Макрону про готовність Китаю "старанно працювати" над припиненням війни в Україні шляхом переговорів - ЗМІ

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Китай готовий працювати разом із Францією над припиненням війни в Україні через переговори, повідомляє агентство Reuters із посиланням на французьке дипломатичне джерело за підсумками переговорів голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Франції Еммануеля Макрона.

"Президент і Сі домовилися "старанно працювати", щоб прискорити завершення війни і домогтися початку переговорів за повного дотримання міжнародного права", - заявило джерело після того, як два лідери провели переговори протягом півтори години.

У коментарях після переговорів із Макроном Сі Цзіньпін закликав Україну і Росію відновити мирні переговори і знайти політичне рішення конфлікту.

Агентство зазначає, що джерело не повідомило конкретних подробиць про те, чи вказав Китай на зміну позиції, але зазначило, що обидві сторони домовилися про проведення подальших переговорів.

За словами джерела, Сі Цзіньпін також дав зрозуміти, що готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському у свій час.

Макрон зі свого боку закликав Китай не постачати нічого, що Росія могла б використовувати у війні проти України. Він також зазначив, що переговори були "відвертими і конструктивними".

Теги: #макрон #цзіньпін

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