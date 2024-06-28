Дипломатія

14:30 28.06.2024

У Китаї урочисто відзначили 70-річчя проголошення "П'яти принципів мирного співіснування"

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У Китаї урочисто відзначили 70-річчя проголошення "П'яти принципів мирного співіснування"

28 червня у Китаї відбулося засідання, присвячене 70-річчю проголошення "П'яти принципів мирного співіснування", на яких з важливою промовою виступив Голова КНР Сі Цзіньпін.

"П'ять принципів мирного співіснування" були вперше запропоновані урядом Китаю в 1950-х роках як основні засади регулювання міждержавних відносин, спільної підтримки миру та порядку у всьому світі, а також сприяння розвитку та прогресу всього людства. Ці принципи включають взаємну повагу суверенітету та територіальної цілісності, ненапад і невтручання у внутрішні справи один одного, рівність, взаємовигоду, а також мирне співіснування. Оскільки ці принципи відображають щирі прагнення та надії народів усіх країн світу, вони були включені до ряду важливих міжнародних документів, у тому числі до документів ООН, а також стали загальними нормами міжнародних відносин та базовими принципами міжнародного права, зробивши неоціненний історичний внесок у прогрес всього людства.

У своєму виступі Голова Сі Цзіньпін наголосив, що суть "П'яти принципів мирного існування" полягає у суверенній рівності всіх країн. На цій основі необхідно просувати рівноправність, а також рівні можливості та правила для всіх країн, не допускаючи тиску великих країн на малих, зловживання силою, а також утисків бідних країн багатими. Ці принципи затвердили стандарт для міжнародних відносин та міжнародного правопорядку, вказали правильний напрямок для встановлення та розвитку відносин між країнами з різними соціальними системами, об'єднали сили країн, що розвиваються, для їх згуртованої співпраці та подальшого зміцнення, а також запропонували історичну мудрість для реформ та вдосконалення міжнародного порядку. Китай закликає всі сторони думати про майбутнє людства, піклуватися про добробут народів, розвивати дух і зміст "П'яти принципів мирного співіснування", втілювати в життя ідеї ініціатив глобального розвитку, глобальної безпеки та глобальної цивілізації, дотримуватися принципів суверенної рівності, зміцнювати основу взаємної поваги, дотримуватися неупередженості і справедливості, а також разом будувати спільноту єдиної долі людства для прекрасного майбутнього всього людства.

Голова Сі Цзіньпін зазначив, що у питаннях миру та безпеки Китай є державою з найкращими показниками у світі. Китай відіграє важливу роль у просуванні миру, стабільності, розвитку та процвітання у всьому світі. Рішучість Китаю наслідувати шляхи мирного розвитку, підтримувати з іншими країнами дружбу та співпрацю, а також сприяти загальному розвитку в усьому світі – не зміниться.

Теги: #китай #цзіньпін #мирне_співіснування #кнр

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