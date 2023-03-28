ЦВК визнала Никорак нардепом, обраною за списком "Європейської солідарності"

Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак народним депутатом, обраною за списком політичної партії "Європейська солідарність", повідомила пресслужба секретаріату ЦВК.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Ірину Никорак у виборчому списку "Європейської солідарності" було обрано під наступним, 26-м номером, після Михайла Забродського, який достроково припинив повноваження нардепа.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 березня достроково припинила повноваження знародного депутата Михайла Забродського (фракція "Європейська солідарність") згідно з його заявою.

Никорак є депутатом Київради, входить до фракції "Європейська солідарність".