Посол Німеччини: Представлений Китаєм документ не є "мирним планом"

Німеччина не вважає представлений Китаєм документ щодо припинення війни в Україні "мирним планом", заявила посол Німеччини Анка Фельдгузен.

"На нашу думку, цей китайський документ не є "мирним планом". Мирний план є, і це насамперед резолюція Генасамблеї ООН, яку підтримала 141 країна в Нью-Йорку 23 лютого, і це десять пунктів президента Зеленського", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві.

За словами посла, Німеччина підтримує кілька пунктів у "мирному плані" Китаю, але в документі немає чіткого окреслення територіальної цілісності України.

"Ми очікуємо від Китаю, що вони назвуть це не конфліктом, а війною. А також, що вони хочуть, щоб російські війська вийшли з території України. Це принцип територіальної цілісності", - сказала Фельдгузен.

Як повідомлялося, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай опублікував свою версію мирного плану щодо припинення війни з 12 пунктів. Зокрема, він містить пункти про припинення вогню і перехід воюючих сторін до переговорів, однак без зазначення необхідності виходу російських військ з української території.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні варто звернути увагу на мирний план Китаю в разі збігу його пунктів із повагою до міжнародного права, територіальної цілісності держав і питань, пов'язаних із безпекою.