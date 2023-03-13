Опитані українці вважають неприйнятними територіальні поступки, але менш категоричні щодо питання військового звільнення Криму - КМІС

Українці в переважній більшості вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки в питанні досягнення миру (87%), але менш категоричні, якщо питання ставиться в контексті військового звільнення Криму, зниження допомоги Заходу і затягування війни, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

За даними соціологів, про такі тенденції свідчить проведене КМІС із 22 лютого до 6 березня 2023 року всеукраїнське опитування, звіт про яке розміщено на сайті інституту (КМІС).

Абсолютна більшість українців вважає неприйнятними будь-які територіальні поступки для досягнення миру. 87% українців проти будь-яких поступок, лише 9% загалом готові до поступок, повідомляється у звіті.

Утім, як зазначають соціологи, це запитання ставилося "загалом щодо "територіальних поступок", без конкретизації територій і можливих "компромісних" пропозицій. Водночас нерідко ми чуємо думки на Заході, що питання Криму є "особливим". "Між рядків" (а подекуди й більш прямо) можна бачити думку, що Захід може натиснути на важелі впливу, щоб зупинити українське звільнення Криму".

Як повідомляється, у контексті цих дискусій КМІС поставив запитання про можливе військове звільнення Криму. "Респондентам пропонували два сценарії, один із яких включав допомогу Заходу звільнити та надійно захистити всі території, включно з Донбасом, проте без Криму. Згідно з цим сценарієм, Україна утримується від військового звільнення. Другий сценарій - спроби військового звільнення Криму, проте з розумінням, що Захід може зменшити допомогу, а війна може затягнутися".

Результати опитування за такого підходу свідчать, що більше людей готові прийняти такий формат дій. "Водночас більшість респондентів (64%) вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію, включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу та ризик тривалої війни. На противагу цьому 24% схиляються до варіанту, що в обмін на звільнення і захист усіх територій із Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій у Криму".

Заступник директора КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, сказав: "Незалежно від формулювань запитань - просто "мир" не цікавить українців. Українці усвідомлюють, що без додаткових серйозних умов просто припинення вогню лише відкладе подальшу агресію Росії, тому боротьба має продовжуватися і поступок не може бути".

Водночас, зазначить соціолог, додаткові умови на користь України можуть підштовхувати українців до обговорення певних "компромісів". "Потрібно розуміти, що значною мірою схвалення українською громадськістю тих чи інших "компромісів" залежить від довіри до західних партнерів у їх реалізації", - сказав він.

"Українці були гірко навчені Будапештським меморандумом. Тому багато українців просто поки що не бачать для себе переконливих доказів, що Захід зможе надати справжні гарантії безпеки та гарантії в інших сферах (наприклад, відбудови), які були б варті розгляду в контексті можливих "компромісів", - сказав Грушецький.

Опитування проводилося 22 лютого - 6 березня 2023 року методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка - 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), дорослі (18 років і старше) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, контрольованій владою України.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,4%. В умовах війни додається певне систематичне відхилення.