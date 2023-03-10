Політика

14:35 10.03.2023

Вибори у Туреччині відбудуться 14 травня - Ердоган

1 хв читати
Вибори у Туреччині відбудуться 14 травня - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про проведення президентських і парламентських виборів у країні 14 травня, повідомляє агентство Anadolu у п'ятницю.

"З повноваженнями, наданими статтею 116 нашої Конституції, я підписав указ про відновлення виборів 14 травня, які мали відбутися 18 червня 2023 року", - сказав Ердоган у президентському комплексі в столиці Анкарі.

"Наш передвиборчий порядок денний знову полягатиме в тому, щоб загоїти рани жертв землетрусу і компенсувати економічні та соціальні збитки від цієї катастрофи", - додав він.

У повідомленні наголошується, що 2017 року турецькі виборці на референдумі ухвалили рішення про перехід від парламентської системи до виконавчої президентської системи правління. У 2018 році Туреччина відмовилася від прем'єрства і повністю перейшла на президентську систему правління.

Теги: #президент #вибори #туреччини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 08.03.2023
Скарга консерваторів відтермінувала підбиття підсумків парламентських виборів в Естонії

Скарга консерваторів відтермінувала підбиття підсумків парламентських виборів в Естонії

22:49 07.03.2023
Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

19:31 07.03.2023
Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

08:45 07.03.2023
Турецька опозиція висунула голову Республіканської народної партії Кілічдароглу кандидатом на виборах президента

Турецька опозиція висунула голову Республіканської народної партії Кілічдароглу кандидатом на виборах президента

07:30 06.03.2023
Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

07:28 05.03.2023
Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

01:14 04.03.2023
До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

13:35 01.03.2023
Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

07:21 27.02.2023
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

19:35 26.02.2023
Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

МЗС України поділяє позицію ЄС щодо невідповідності європейським цінностям грузинського проєкту закону про "іноземних агентів" і висловлює солідарність із народом Грузії

Фон дер Ляєн і Трюдо заявляють про непохитну підтримку України

Усі російські воєнні злочини і злочини проти людства мають бути розслідувані

Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

ОСТАННЄ

Депутати Європарламенту розглядають закон 5655 як перешкоду для вступу України в ЄС - АМУ

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

Орбан заявив про можливий перегляд відносин Угорщини з РФ найближчими роками

Делегація Ради візьме участь у засіданні асамблеї Міжпарламентського союзу в Бахрейні

Боррель чекає на офіційне рішення ЄС щодо підходу до постачання боєприпасів Україні вже 20 березня

МЗС України поділяє позицію ЄС щодо невідповідності європейським цінностям грузинського проєкту закону про "іноземних агентів" і висловлює солідарність із народом Грузії

Байден і Макрон обговорили Україну та Китай - Білий дім

У Херсонській області створено 47 військових адміністрацій окупованих громад, планується навчання для їхніх голів - обладміністрація

Фон дер Ляєн і Трюдо заявляють про непохитну підтримку України

У Росії триває підготовча робота до "Мінська-3"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА