Вибори у Туреччині відбудуться 14 травня - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про проведення президентських і парламентських виборів у країні 14 травня, повідомляє агентство Anadolu у п'ятницю.

"З повноваженнями, наданими статтею 116 нашої Конституції, я підписав указ про відновлення виборів 14 травня, які мали відбутися 18 червня 2023 року", - сказав Ердоган у президентському комплексі в столиці Анкарі.

"Наш передвиборчий порядок денний знову полягатиме в тому, щоб загоїти рани жертв землетрусу і компенсувати економічні та соціальні збитки від цієї катастрофи", - додав він.

У повідомленні наголошується, що 2017 року турецькі виборці на референдумі ухвалили рішення про перехід від парламентської системи до виконавчої президентської системи правління. У 2018 році Туреччина відмовилася від прем'єрства і повністю перейшла на президентську систему правління.