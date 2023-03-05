Політика

13:44 05.03.2023

Анкара працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС Туреччини

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Анкара працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що влада країни старанно працює над продовженням чорноморської ініціативи щодо зерна, повідомляє Reuters.

"Ми докладаємо всіх зусиль для безперешкодної реалізації та подальшого продовження угоди щодо чорноморського зерна", - сказав Чавушоглу, виступаючи на Конференції ООН у Катарі.

Глава турецької дипломатії додав, що він обговорив зусилля щодо продовження "зернової угоди" з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Росії та Туреччини відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна з трьох портів - Чорноморська, Одеси та Південного. Наприкінці лютого повідомлялося, що обсяг експорту українського продовольства в рамках зернової угоди перевищив 22 млн.

Дія ініціативи закінчується 18 березня цього року.

 

Теги: #зерно #туреччина

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