Політика

21:17 02.03.2023

У Молдові ухвалено законопроєкт про затвердження румунської мови як державної

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У Молдові ухвалено законопроєкт про затвердження румунської мови як державної

Парламент Молдови ухвалив у першому читанні законопроєкт, що передбачає зміну в усіх законодавчих актах, зокрема в Конституції республіки, словосполучення "молдовська мова" на "румунська мова".

Повна назва проєкту - "Про виконання міркувань деяких постанов Конституційного суду". Автори посилаються на три постанови КС, зокрема від 5 грудня 2013 р. Згідно з цим документом, державною мовою Молдови є румунська.

З огляду на той факт, що "акти Конституційного Суду, якими дається тлумачення конституційним текстам, мають силу закону і є обов'язковими", автори пропонують у тексті законів слова "молдовська мова" замінити словами "румунська мова".

"З метою виконання цього закону в 30-денний термін від дня набрання ним чинності Агентству правових інформаційних ресурсів забезпечити в Державному реєстрі правових актів внесення змін, що випливають із цього закону, до всього законодавства Республіки Молдова, зокрема до Конституції", - ідеться в документі.

Водночас законопроєкт викликав серйозну критику з боку опозиційного Блоку комуністів і соціалістів, депутати якого заблокували трибуну парламенту з плакатами.

Згідно з Конституцією, поправки до Основного закону можуть бути затверджені "двома третинами голосів депутатів" і "не раніше ніж через шість місяців після реєстрації відповідного законопроєкту і тільки з позитивним висновком КС". Також згідно з Конституцією, "Конституція не може бути переглянута під час надзвичайного, облогового і воєнного стану".

Депутати від PAS заявили, що ці положення діють у разі внесення поправок до Конституції. На їхню думку, цього разу йдеться про "технічне" рішення щодо приведення Конституції у відповідність до рішення Конституційного суду. Вони наголошують, що це положення і так діяло, але формально потрібно виправити всі акти, згідно з постановою КС.

Наразі, згідно зі статтею 13 Конституції Молдови, державною мовою Республіки Молдова є "молдовська мова, що функціонує на основі латинської графіки".

 

 

Теги: #молдова #державна_мова

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