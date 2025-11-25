Інтерфакс-Україна
10:38 25.11.2025

Молдова підтвердила проліт БпЛА типу "Шахед" через свою територію до Румунії - ЗМІ

Прикордонна поліція Молдови підтвердила повідомлення про порушення свого повітряного простору безпілотником типу "Шахед" в ніч проти 25 листопада, під час комбінованої повітряної атаки РФ проти України, повідомляє TV8.

"Безпілотник Shahed пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Цього разу в південній частині країни. Згідно з заявою Прикордонної поліції, повітряний пристрій було виявлено в напрямку Виноградівка-Вулканешти", йдеться у повідомленні на сайті мовника у вівторок.

Згодом безпілотник рушив у напрямку державного кордону з Румунією, в секторі між населеними пунктами Колібаші та Вадул-луй-Ісак, Кагульського району, після чого перетнув кордон та увійшов у повітряний простір Румунії.

"Румунську сторону негайно поінформували про ситуацію", – зазначають у повідомленні.

У Прикордонній поліції додали, що перевіряють територію за маршрутом прольоту дрона на наявність потенційно небезпечних об’єктів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ході російської масованої комбінованої атаки 25 листопада один безпілотник РФ міг залетіти на територію Румунії.

Румунія також підтвердила порушення свого повітряного простору, у зв'язку з цим піднімали винищувачі.

Під час атаки вночі 19 листопада російський БпЛА також залетів у повітряний простір Молдови та Румунії, Молдова у зв’язку з цим викликала російського посла.

 

Теги: #атака_рф #шахед #молдова

