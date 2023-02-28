Політика

14:10 28.02.2023

Умовна "партія Притули" випередила "Слугу народу", але президент України зберігає особистий рейтинг у 91% - соцопитування

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Серед партій, до яких українці ставляться позитивно, перше місце посіла умовна "політична партія Сергія Притули", але в особистісному рейтингу лідерські позиції зберігає президент України Володимир Зеленський, Притула лише на третьому місці.

Про це свідчать дані опитування "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України", проведеного в січні 2023 року на замовлення Національного демократичного інституту.

Відповідаючи на запитання про те, яке на сьогодні їхнє ставлення до низки політичних партій, 49% українців висловили дуже позитивне або позитивне ставлення до "партії Притули" (негативне або дуже негативне -10%). Другий результат отримала пропрезидентська партія "Слуга народу" (41% - позитивне або дуже позитивне ставлення, 18% - негативне або дуже негативне).

Третє місце посіла партія "УДАР" київського мера Віталія Кличка (27% - позитивне ставлення, 17% - негативне). "Європейська солідарність" посіла четверте місце (15% і 49% відповідно).

Водночас відповідаючи на запитання про те, хто з політичних лідерів викликає найбільшу довіру, безумовні позиції посідає президент України з позитивним рейтингом 91% (негативним - лише 6%). Друге місце з позитивним рейтингом у 87% посів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (4%), третє - Притула (81% і 10% відповідно). У Віталія Кличка позитивний рейтинг 65% (негативний - 25%), у Петра Порошенка - 18% і 74% відповідно.

Дослідження розробив і провів Національний демократичний інститут в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 4 до 16 січня 2023 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонного опитування (CATI) з 2508 завершеними інтерв'ю. Опитування репрезентативне для дорослого населення, яке користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, не підконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Дослідження фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Швецією, UK Aid і Global Affairs Canada.

 

Теги: #соцопитування #нді

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