Необхідно докласти зусиль, щоб уже цього року агресію було подолано і в нашу країну повернувся мир - Зеленський на зустрічі G7

Україна вистояла протягом року повномасштабного вторгнення Росії та почала визволяти свої землі від окупації, тож необхідно докласти зусиль, щоб уже цьогоріч агресію було подолано і в нашу країну повернувся мир, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми вистояли цей рік. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вами можемо зробити цей рік - 2023 рік - роком завершення російської агресії, роком повернення миру, роком визволення нашої землі та наших людей із російської неволі", - заявив він, виступаючи у форматі відеоконференції на зустрічі лідерів "Групи семи", повідомляється на офіційному порталі президента України в п'ятницю.

Зеленський подякував лідерам і народам країн "Великої сімки" за солідарність, єдність і допомогу Україні протягом минулого року.

Глава держави висловив подяку президенту США Джозефу Байдену та всьому американському суспільству за консолідацію світу на захист свободи й фундаментальний внесок у здатність України рухатися до перемоги.

"Дякую, пане президенте, за черговий потужний пакет підтримки. Дякую вам, американці та Конгрес", - сказав глава Української держави, якого цитує пресслужба.

Він також подякував Японії та голові уряду Фуміо Кішіді за якісну організацію роботи G7, лідеру Франції Еммануелю Макрону - за незмінну підтримку України та принципи, на яких базується життя на Європейському континенті, очільнику Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні - за чіткий вибір цінностей свободи та людства, яких російському агресору ніколи не знищити.

Президент висловив подяку прем'єр-міністру Ріші Сунаку та всьому британському народові за велику силу, якою вони діляться з Україною і яка слугує стабілізації міжнародних відносин; прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та народові Канади - за щире бажання допомагати, що перетворюється на дії.

Крім того, ідеться в повідомленні пресслужби, Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу й усім німцям за рішучість, яка допомагає захищати Україну й Європу та стане одним із найважливіших джерел майбутнього довготривалого й справді надійного миру для європейців.

Глава держави також висловив вдячність президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку курсу України на вступ до Євросоюзу.

"Це ваше стратегічне бачення Європи. Саме такий погляд, якого не вистачало в європейських інституціях упродовж десятиліть. Тепер це бачення є", - наголосив президент України.

Пресслужба також повідомила про закриту частину наради, на ній учасники зустрічі "Групи семи" обговорили актуальні питання порядку денного.