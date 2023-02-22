Рада може передати функції Чернігівської міськради військовій адміністрації – секретар міськради

У Верховній Раді у четвер може бути розглянуте питання надання Чернігівській міській військовій адміністрації повноважень міської ради, повідомив на фейсбук-сторінці секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако в середу.

Він звернувся до народних депутатів не підтримувати це рішення, щоб не знищити обрану громадою владу у Чернігові.

"Завтра Раду змушуватимуть поспіхом знищити обрану громадою владу в Чернігові. За інформацією, яку я щойно отримав від народних депутатів України, завтра на засідання профільного комітету ВР виноситься проект Постанови про ліквідацію працюючого місцевого самоврядування в Чернігові та наділення створеної міської військової адміністрації повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови одночасно. Прошу народних депутатів України не голосувати за питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету", - заявив Ломако.

"Офіційно проект Постанови ще не зареєстрований. Враховуючи, що питання, м‘яко кажучи, сумнівне, його вноситимуть в останній момент перед засіданням комітету та ВР. Це робиться для того, щоб потім оперативно "проштовхнути" в сесійній залі", - зазначив Ломако.

Секретар міськради Чернігова зазначив, що місто також звернулося до парламентарів із закликом не голосувати за передачу повноважень міської ради військовій адміністрації.