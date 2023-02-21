Порошенко: Наша спільна відповідь Путіну – більше зброї, санкцій, повалення путінського режиму та членство України в ЄС і НАТО

Сигнали кремлівського диктатора чіткі та зрозумілі – путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною та проти всього Заходу, пише Петро Порошенко у фейсбуці.

Як повідомляється на сайті "Європейської солідарності" у вівторок, п'ятий президент констатує, що "мета Путіна - знищення української державності й анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум у межах Ялти".

Тому, вважає Порошенко, наша "спільна відповідь є очевидною – більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, "пекельні" санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО".